"Автомобилист" обыграл "Динамо" на турнире в Нижнем Новгороде

"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" со счетом 3:1 в матче Кубка губернатора Нижегородской области. В составе победителей по шайбе забросили Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко и Илья Крикунов, у столичного клуба отличился Андрей Алексеев.

Кубок губернатора Нижегородской области

"Динамо" (Москва) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Кучерявенко – 1 (бол.), 10:03 – 0:1. А. Алексеев – 2 (бол., Мозер, Петунин), 18:01 – 1:1. Литовченко – 1 (Вишневский), 57:28 – 1:2. Крикунов – 1 (п.в., Миловзоров), 59:25 – 1:3.

Вратари: Еременко (59:00 – 59:09, 59:14 – 59:25) – Сохатский.

Судьи: Бирин, Наумов.

6 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".