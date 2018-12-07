"Автомобилист" обыграл "Амур" в овертайме

"Автомобилист" обыграл "Амур" в рамках регулярного чемпионата КХЛ​ со счетом 5:4 в овертайме. В составле екатеринбургской команды дважды отличился Франсис Паре, по разу забили форварды Найджел Доус и Стефан Да Коста, а победная шайбу на счету защитника Дениса Бодрова.

"Автомобилист" набрал 59 очков и укрепился на первом месте на Восточной конференции. "Амур" располагается на 12-й строчке с 25 баллами.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Амур" (Хабаровск) - 5:4 ОТ (1:0, 1:1, 2:3, 1:0)

Голы: Паре - 10 (Секстон), 12:47 - 1:0. Доус - 18 (Голышев, Да Коста), 25:59 - 2:0. Руденков - 10 (Рассказов, Атюшов), 37:35 - 2:1. Паре - 11 (бол., Доус), 44:54 - 3:1. Рассказов - 3 (Йордан, Зогорна), 46:20 - 3:2. Вяч. Ушенин - 4 (бол., Йордан), 51:54 - 3:3. Да Коста - 16 (Бодров), 57:17 - 4:3. Зогорна - 5 (Руденков), 57:39 - 4:4. Бодров - 3, 61:46 - 5:4.

Вратари: Коварж - Мурыгин (Аликин, 6:19).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 41 (11+13+12+5) - 30 (11+9+10+0).

Судьи: Бирин, Гамалей.

7 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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