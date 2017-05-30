"Автомобилист" обменял Кивисте в "Йокерит" и подписал Корчемкина

"Автомобилист" обменял права на защитника Томми Кивисте в "Йокерит", сообщает официальный сайт екатеринбургской команды. Взамен клуб получит денежную компенсацию.

25-летний финн выступал за "Автомобилист" с 2015 года. В прошлом сезоне он принял участие в 57 матчах в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (2+3) очков.

"Автомобилист" также заключил двусторонний контракт с защитником Дмитрием Корчемкиным, который провел минувший сезон в "Реакторе". Клуб расстался с Дмитрием Левашовым, Павлом Васильевым и Валерием Васильевым.