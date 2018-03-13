"Автомобилист" не станет торопиться с выбором тренера на новый сезон

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков сказал, что руководство клуба не станет торопиться с выбором главного тренера команды на следующий сезон. Накануне, 12 марта, екатеринбуржцы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв магнитогорскому "Металлургу" в серии 1/8 финала со счетом 2-4.

Перед началом сезона главный тренер команды Владимир Крикунов заявлял, что этот сезон станет для него последним. После игры с последней игры серии с "Магниткой" он сказал, что хочет продолжить работать с "Автомобилистом".

- Жизнь покажет, как будут идти переговоры с кандидатами, - цитирует ТАСС Рябкова. - Особой спешки нет: большая часть команды у нас сформирована, состав более чем наполовину останется неизменным. Поэтому мы можем себе позволить провести тщательный анализ по вопросам тренерской позиции.

Владимир Васильевич провел достойный сезон - он вправе, чтобы им быть довольным и вправе на то, чтобы сейчас размышлять над продолжением карьеры. Что и как будет происходить внутри клуба, в ближайшее время мы определим с собственниками и акционерами.

Тренерская позиция - это вопрос, который решается в верхах клубной иерархии. Сейчас будет вестись обсуждение подобных сценариев развития событий, возможных кандидатов. В ближайшее время начнем работу над тренерским штабом перед следующим сезоном.

"Магнитка" победила заслуженно, мы тоже могли претендовать на большее. В этом сезоне у нас есть плюсы: сезон стал лучшим в истории клуба по многим показателям, как статистическим, так и в плане интереса болельщиков. Но также есть и минусы, и сейчас мы пытаемся понять с владельцами клуба, что тут перевешивает.