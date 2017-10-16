"Автомобилист" нанес "Югре" третье поражение кряду

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" в овертайме переиграл "Югру" - 3:2. Победную шайбу забросил Артем Гареев.

Отметим, что для "мамонтов" это поражение стало третьим кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Королев - 6 (Михеев, Пестушко), 4:37 - 0:1. Чесалин - 6 (бол., Миловзоров, Василевский), 23:15 - 1:1. Михеев - 1 (Королев), 33:27 - 1:2. Паре - 6 (Трямкин), 58:19 - 2:2. Гареев - 5 (Тимашов), 62:04 - 3:2.

Вратари: Коварж (58:14 - 58:14, 61:54) - Шарыченков.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 41 (9+14+14+4) - 24 (12+8+4+0).

Судьи: Ансонс, Ибатулин.

16 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".