"Автомобилист" нанес московскому "Динамо" третье поражение подряд

"Автомобилист" на своем льду нанес поражение в серии буллитов московскому "Динамо" – 3:2. "Динамо" потерпело третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. В последних 12 матчах "Автомобилист" проиграл 10 раз.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Динамо" (Москва) – 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Рылов – 2 (бол.), 2:32 – 0:1. Симаков – 2 (бол., Тимашов, Тичар), 11:44 – 1:1. Михнов – 1 (Гареев), 30:08 – 2:1. Подшендялов – 2 (Федоров), 41:23 – 2:2.

Победный буллит: Коукал.

Вратари: Устинский – Лазушин.

Штраф: 33 – 41.

Броски: 26 (11+7+5+3) – 34 (8+8+15+3).

Судьи: Букин, Оленин.

20 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".