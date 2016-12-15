"Автомобилист" на выезде обыграл "Амур"

"Автомобилист" выиграл у "Амура" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа стала для Владимира Крикунова второй кряду, хабаровские же хоккеисты проиграли в третий раз подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)

Голы: Мегалинский - 4 (бол., Щитов, Коукал), 12:39 - 0:1. Чайковски - 1 (Торченюк, Моня), 26:39 - 0:2. Гареев - 12 (Михнов, Щитов), 28:21 - 0:3. Кивисте - 1 (бол., Торченюк, Моня), 36:41 - 0:4. Василевский - 4 (бол., Симаков), 38:35 - 0:5. Руденков - 1 (Малевич), 50:33 - 1:5. Вл. Ушенин - 10 (Куусела, Рамстедт), 54:12 - 2:5.

Вратари: Метсола (Андрюхов, 36:41) - Сохатский.

Штраф: 31 - 8.

Броски: 37 (7+13+17) - 33 (13+11+9).

Судьи: Гофман, Цыплаков.

15 декабря. Хабаровск. "Платинум Арена".