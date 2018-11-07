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"Автомобилист": кто сколько получает

"Автомобилист" - лидер КХЛ. Фото photo.khl.ru Cколько получают хоккеисты "Автомобилиста". Фото "СЭ" Cколько получают хоккеисты "Автомобилиста". Фото "СЭ"
"Автомобилист" - лидер КХЛ. Фото photo.khl.ru
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В доступе "СЭ" оказался полный список всех зарплат игроков "Автомобилиста", причем не только их базовая часть, но и бонусы.

К перерыву на матчи сборной клуб из Екатеринбурга подошел лидером КХЛ с 8-очковым отрывом от ЦСКА. 25 побед в 26 матчах, из них 21 – в основное время, 90 заброшенных шайб против 36 пропущенных, 18-матчевая победная серия со старта сезона. Это статистика главного открытия нового сезона КХЛ.

Есть и другие цифры. "СЭ" объясняет успех "Автомобилиста" с финансовой стороны в материале здесь публикует полный список зарплат хоккеистов уральского клуба. . Вот сколько получают хоккеисты лидера чемпионата.

Cколько получают хоккеисты "Автомобилиста". Фото "СЭ"
Cколько получают хоккеисты "Автомобилиста". Фото "СЭ"
Cколько получают хоккеисты "Автомобилиста". Фото "СЭ"
Cколько получают хоккеисты "Автомобилиста". Фото "СЭ"
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