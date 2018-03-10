"Автомобилист" дома проиграл "Магнитке" в пятом матче серии

"Автомобилист" на своем льду в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина уступил магнитогорскому "Металлургу" (1:4, 2-3). На гол Артема Гареева гости ответили шайбами Алексея Береглазова, Мэтта Эллисона, Оскара Осала и Яна Коваржа.

Шестая игра серии пройдет в Магнитогорске в понедельник, 12 марта.

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1/4 финала

Пятый матч

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Металлург" (Магнитогорск) – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Гареев - 1 (Чайковски), 9:41 - 1:0. Береглазов - 1 (Эллисон, Бирюков), 10:25 - 1:1. Эллисон - 1 (бол., Мозякин, Вольски), 18:06 - 1:2. Осала - 1 (бол., Терещенко), 54:10 - 1:3. Коварж - 2 (п.в., Ли, Мозякин), 59:48 - 1:4.

Вратари: Коварж (58:25 - 58:29, 59:31 - 59:48) - Кошечкин.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 30 (8+11+11) - 26 (7+10+9).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

10 марта. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Счет в серии: 2-3 (2:3, 2:1, 1:3, 2:1).

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