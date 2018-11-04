"Автомобилист": 25-я победа в 26-м матче!

"Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Сибирь" (4:2). Для хозяев эта победа стала 25-й в 26-й игре. Новосибирская команда потерпела четвертое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Шаров – 5 (бол., Брюле, Комаров), 3:37 – 0:1. Голышев – 11 (бол., Доус, Да Коста), 21:27 – 1:1. Савченко – 1 (Пешехонов, Пиганович), 24:24 – 1:2. Доус – 11 (Голышев), 33:29 – 2:2. Василевский – 3 (Доус, Рассейкин), 36:02 – 3:2. Да Коста – 12 (бол., Доус, Паре), 42:48 – 4:2.

Вратари: Коварж – Тэйлор (Красиков, 27:54).

Штраф: 2 – 27.

Броски: 31 (9+14+8) – 21 (12+4+5).

Судьи: Ромасько, Щенев.

4 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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