Авнар Гатиятулин: "Опасались, что после тяжелого выезда "Трактору" не хватит сил"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (3:2) отметил, что добиться успеха команде удалось за счет собранной игры в третьем периоде. Специалист также признал, что во второй двадцатиминутке челябинцы упустила преимущество, начав играть на удержание счета.

– Мы приехали с тяжелого выезда и были опасения, что не хватит сил, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Гатиятулина. – Вроде неплохо начали, имели большинство, но, к сожалению, смогли реализовать только одно. Во втором периоде, видимо, начали играть на удержание, пошли ненужные удаления, пропустили голы. Перед третьим периодом смогли собраться и за счет самоотдачи выдержали, забросили шайбу в большинстве и победили.