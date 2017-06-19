Авцин перешел в "Нефтехимик", Странски - в "Северсталь"

КХЛ на своем официальном сайте огласила трансферы игроков лиги, произошедшие за последние дни. ЦСКА и "Северсталь" совершили обмен, в результате которого клуб из Череповца получил права на чешского нападающего Матея Странски, а москвичи – денежную компенсацию.
"Барыс" по инициативе клуба расторг контракт с нападающим Никитой Ивановым.
Минское "Динамо" подписало двустороннее соглашение на один год с вратарем Степаном Горячевских, а также пробный контракт с нападающим Русланом Васильчуком.
Рижское "Динамо" заключило односторонние соглашения на один сезон с защитником Гунтисом Галвиньшем и нападающим Гинтсом Мейя.
"Лада" заключила пробный контракт с защитником Ильей Давыдовым, а "Нефтехимик" – одностороннее соглашение на один сезон с нападающим Александром Авциным.
По соглашению сторон расторгнуты контракты между ЦСКА и защитником Леонидом Беленьким, "Слованом" и защитником Матеем Покорны и форвардом Денисом Петопрсты.
Дополнительная информация
- Нефтехимик (Хоккей)
- Динамо Рига
- Барыс
- Динамо Мн (Хоккей)
- ЦСКА (хоккей)
- Северсталь (Хоккей)
- Лада (Хоккей)
- Слован Бр (хоккей)
- Гинтс Мейя
- Гунтис Галвиньш
- Александр Авцин
- Илья Давыдов
- Матей Покорны
- Денис Петопрсты
- Никита Иванов
- Матей Странски