"Аванград" прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв "Магнитку"

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский "Металлург" уступил "Авангарду" – 3:6.

В составе омичей шайбы забросили Илья Михеев, Чад Рау, Никита Самохвалов, Тэдди Перселл, Андре Петерссон и Максим Чудинов. "Ястребы" прервали серию поражений, которая составляла четыре матча подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Авангард" (Омск) – 3:6 (2:2, 0:1, 1:3)

Голы: Михеев – 18 (Кошелев), 3:04 – 0:1. Рау – 12 (бол., Хохряков), 9:02 – 0:2. Чибисов – 9 (Кокарев, Эллисон), 17:43 – 1:2. Эллисон – 18 (бол., Мозякин, Коварж), 17:56 – 2:2. Самохвалов – 1 (Фисенко), 29:37 – 2:3. Мозякин – 18 (бол., Вольски, Коварж), 55:58 – 3:3. Перселл – 3 (Петерссон), 56:24 – 3:4. Петерссон – 10 (Перселл), 57:53 – 3:5. Чудинов – 5 (п.в.), 59:02 – 3:6.

Вратари: Кошечкин (58:25 – 59:02) – Фурх.

Штраф: 10 – 12.

Броски: 23 (6+10+7) – 42 (19+12+11).

Судьи: Беляев, Сергеев.

20 января. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Турнирная таблица – здесь