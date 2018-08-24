"Аванград" подписал контракты с вратарем Мурыгиным и защитником Бондаревым

Пресс-служба омского "Авангарда" объявила о подписании контрактов с вратарем Алексеем Мурыгиным и защитником Алексеем Бондаревым.
Соглашения с обоими игроками рассчитаны до конца сезона 2018/2019.
31-летний Мурыгин будет выступать под 40 номером. Ранее голкипер играл за "Амур", "Металлург" (Магнитогорск) и "Локомотив". Всего в КХЛ хоккеист провёл 271 матч, в которых пропустил 600 шайб и 26 раз сыграл на ноль. Мурыгин установил новый рекорд лиги по продолжительности "сухой" серии: 302 минуты и 11 секунд.
35-летний Бондарев взял себе 9-й номер. Хоккеист выступал за такие клубы, как "Спартак", "Локомотив", "Металлург" , "Трактор" , ЦСКА и "Нефтехимик". Всего за свою карьеру игрок провел 543 матча, забросил 20 шайб и отдал 72 передачи.
Дополнительная информация
- КХЛ
- Нефтехимик (Хоккей)
- Локомотив Яр
- Металлург Мг (хоккей)
- Трактор
- Авангард Омск
- ЦСКА (хоккей)
- Спартак (хоккей)
- Амур
- Ермак
- Алексей Бондарев (хоккей)
- Алексей Мурыгин
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