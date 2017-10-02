"Авангард" забросил шесть безответных шайб "Сочи"

"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях разгромил "Сочи" со счетом 6:0. Дубль оформил Ансель Галимов.

"Сочи" потерпел четвертое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Авангард" (Омск) - 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Голы: Хохряков - 2 (бол., Лемтюгов, Кугрышев), 11:35 - 0:1. Галимов - 2 (Березин, Файзуллин), 22:15 - 0:2. Стась - 1 (Файзуллин, Анелев), 28:14 - 0:3. Анелев - 1 (Пьянов, Михеев), 31:31 - 0:4. Галимов - 3 (Файзуллин, Мартынов), 37:17 - 0:5. Густафссон - 1 (бол., Семенов), 56:58 - 0:6.

Вратари: Барулин (Шикин, 31:31) - Шилин.

Штраф: 24 - 8.

Броски: 28 (10+11+7) - 38 (7+19+12).

Судьи: Букин, Наумов.

2 октября. Сочи. Ледовая арена "Шайба".