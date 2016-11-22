"Авангард" забросил "Ладе" шесть шайб

"Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Ладу" - 6:3. Дублями в составе омского клуба отметились Александр Пережогин и Николай Лемтюгов. Для "Авангарда" эта победа стала седьмой кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Лада" (Тольятти) - 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)

Голы: Зернов - 5 (Синицын, Белоусов), 1:27 - 0:1. Лемтюгов - 8 (Медведев, Юньков), 2:55 - 1:1. Пережогин - 11 (Пестушко), 3:21 - 2:1. Бурдасов - 9 (Кучерявенко), 6:46 - 3:1. Михеев - 4, 11:19 - 4:1. Лемтюгов - 9 (бол., Пестушко, Медведев), 29:33 - 5:1. Филатов - 11 (Аронсон), 34:28 - 5:2. Сотниекс - 4 (Крысанов), 47:37 - 5:3. Пережогин - 12 (Соботка), 51:00 - 6:3.

Вратари: Фурх - Масальскис (Ежов, 6:46).

Штраф: 8 - 29.

Броски: 35 (12+15+8) - 21 (3+11+7).

Судьи: Ансонс, Лаврентьев.

22 ноября. Омск. "Арена Омск".