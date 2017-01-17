19:52 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Авангард" вышел в плей-офф Кубка Гагарина

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"Авангард" стал пятой командой, вышедшей в плей-офф КХЛ. Сегодня "Автомобилист" потерял одно очко в матче с "Трактором" (1:0 ОТ) и теперь не сможет догнать омскую команду, которая занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

"Авангарду" и "Автомобилисту" осталось провести по десять матчей, а разница между ними составляет 30 очков. Омская команда будет выше екатеринбургской по дополнительным показателям - количеству побед в основное время. Ранее место в плей-офф обеспечили магнитогорский "Металлург", ЦСКА, СКА и "Ак Барс".

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Материалы REN-TV

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