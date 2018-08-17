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"Авангард" всухую победил "Магнитку" на Кубке губернатора Челябинской области


"Авангард" победил магнитогорский "Металлург" в матче Кубка губернатора Челябинской области со счетом 3:0.

Голы забили Никита Пивцакин, Сергей Широков и Илья Михеев​.

Кубок губернатора Челябинской области

"Металлург" (Магнитогорск) – "Авангард" (Омск) – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Пивцакин – 2, 9:05 – 0:1. Широков – 1 (бол., Медведев), 47:11 – 0:2. Михеев – 3 (п.в.), 59:08 – 0:3.

Вратари: Загидулин (56:36 – 59:08) – Бобков.

Судьи: Гусев, Раводин.

17 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

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