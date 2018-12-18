"Авангард" вернется на домашнюю арену в Омске в сентябре 2021 года

"Авангард" сможет вернуться в Омск, чтобы проводить там домашние матчи чемпионата КХЛ в сентябре 2021 года. Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

В нынешнем сезоне "Авангард" проводит домашние игры КХЛ в подмосковной Балашихе из-за проблем, обнаруженных при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем "Арены-Омск". В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии.

Реконструкция арены будет вестись за счет компаний "Газпром" и "Газпром-нефть".

- Речь идет о реконструкции действующей "Арены-Омск", возможно, с расширением количества зрительских мест, - цитирует ТАСС Буркова. - Я был у Алексея Борисовича Миллера (председателя правления "Газпрома"), с 2022 года зимний сезон пройдет в Омске, то есть с сентября 2021 года "Авангард" может начать играть на своей арене.

Сейчас только разрабатывается проект реконструкции. Когда проект пройдет экспертизу, тогда будем понимать стоимость реконструкции. Правительство области планирует вместе с городом построить дорогу по левому берегу Иртыша, чтобы разгрузить площадку перед "Ареной-Омск" для обеспечения свободного доступа болельщикам и их выезда от дворца.