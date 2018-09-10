21:21 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" в первом матче в Балашихе победил "Нефтехимик"

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"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Нефтехимик" (4:2). Для омской команды это была первая домашняя игра в Балашихе.

Команда Боба Хартли одержала четвертую победу в четвертой встрече на старте нового сезона.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы: Семенов - 1, 21:13 - 1:0. Порядин - 1 (Полашек, Сергеев), 27:28 - 1:1. Покка - 1 (мен., Деарне, Михеев), 30:10 - 2:1. Пуустинен - 2 (Руохомаа), 39:05 - 2:2. Семенов - 2 (Бондарев, Покка), 48:25 - 3:2. Широков - 4 (Михеев), 51:53 - 4:2.

Вратари: Бобков - Ежов (59:37).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 34 (12+9+13) - 19 (5+9+5).

Судьи: Наумов, Оленин.

10 сентября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

 

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Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2018-2019/​

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