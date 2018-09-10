"Авангард" в первом матче в Балашихе победил "Нефтехимик"

"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Нефтехимик" (4:2). Для омской команды это была первая домашняя игра в Балашихе.
Команда Боба Хартли одержала четвертую победу в четвертой встрече на старте нового сезона.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Голы: Семенов - 1, 21:13 - 1:0. Порядин - 1 (Полашек, Сергеев), 27:28 - 1:1. Покка - 1 (мен., Деарне, Михеев), 30:10 - 2:1. Пуустинен - 2 (Руохомаа), 39:05 - 2:2. Семенов - 2 (Бондарев, Покка), 48:25 - 3:2. Широков - 4 (Михеев), 51:53 - 4:2.
Вратари: Бобков - Ежов (59:37).
Штраф: 10 - 6.
Броски: 34 (12+9+13) - 19 (5+9+5).
Судьи: Наумов, Оленин.
10 сентября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".