"Авангард" в овертайме вырвал победу у "Йокерита"

"Авангард" обыграл "Йокерит" в регулярном чемпионате КХЛ. Финский клуб дважды выходил вперед, но омичи сравнивали счет, а в овертайме забросили победную шайбую

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Вярн - 2 (Ниеми), 17:18 - 0:1. Емелин - 3 (бол., Чудинов, Семенов), 25:24 - 1:1. Вярн - 3 (Леписто), 28:28 - 1:2. Зернов - 11 (Михеев, Чудинов), 34:46 - 2:2. Зернов - 12 (Медведев, Михеев), 62:30 - 3:2.

Вратари: Бобков - Запольски.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 27 (5+10+11+1) - 31 (10+11+7+3).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

17 декабря. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".