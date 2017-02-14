"Авангард" в овертайме обыграл "Югру"

"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл "Югру" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Антон Бурдасов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Авангард" (Омск) - 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Панов - 11 (Людучин), 2:46 - 1:0. Анелев - 4 (Михеев, Зубов), 19:22 - 1:1. Алексеев - 5 (бол., Хлыстов, Лапенков), 26:35 - 2:1. Соботка - 9 (Пережогин), 31:45 - 2:2. Бурдасов - 17 (бол., Густафссон, Соботка), 62:54 - 2:3.

Вратари: Бояршинов - Фурх.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 36 (9+16+10+1) - 22 (8+6+5+3).

Судьи: Васильев, Рогачев.

14 февраля. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".