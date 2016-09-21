"Авангард" в гостях победил рижское "Динамо"

"Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение рижскому "Динамо" – 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий Андрей Кутейкин. Омский клуб одержал третью победу подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Рига) – "Авангард" (Омск) – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Гиллис – 3 (Индрашис, Сестито), 24:12 – 1:0. Пестушко – 2 (Файзуллин, Кучерявенко), 25:31 – 1:1. Кутейкин – 1 (Зубов), 31:47 – 1:2.
Вратари: Калныньш (58:13) – Фурх.
Штраф: 8 – 12.
Броски: 41 (6+16+19) – 16 (7+5+4).
Судьи: Бутурлин, Лаврентьев.
21 сентября. Рига. Арена Рига.