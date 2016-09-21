21:55 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Авангард" в гостях победил рижское "Динамо"

0
0
0

"Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение рижскому "Динамо" – 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий Андрей Кутейкин. Омский клуб одержал третью победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Авангард" (Омск) – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Гиллис – 3 (Индрашис, Сестито), 24:12 – 1:0. Пестушко – 2 (Файзуллин, Кучерявенко), 25:31 – 1:1. Кутейкин – 1 (Зубов), 31:47 – 1:2.

Вратари: Калныньш (58:13) – Фурх.

Штраф: 8 – 12.

Броски: 41 (6+16+19) – 16 (7+5+4).

Судьи: Бутурлин, Лаврентьев.

21 сентября. Рига. Арена Рига.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ