"Авангард" в гостях победил минское "Динамо"

"Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское "Динамо" – 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий Дерек Рой. Омский клуб одержал вторую победу кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Минск) - "Авангард" (Омск) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Кучерявенко - 4 (Густафссон, Пережогин), 16:46 - 0:1. Матерухин - 3 (Крайчек, Кулаков), 21:52 - 1:1. Рой - 2, 45:37 - 1:2.
Вратари: Скривенс (58:37) - Фурх.
Штраф: 0 - 6.
Броски: 41 (13+18+10) - 20 (8+6+6).
Судьи: Бутурлин, Гашилов.
19 сентября. Минск. Минск-Арена.