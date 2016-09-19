21:41 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Авангард" в гостях победил минское "Динамо"

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"Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское "Динамо" – 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий Дерек Рой. Омский клуб одержал вторую победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Авангард" (Омск) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Кучерявенко - 4 (Густафссон, Пережогин), 16:46 - 0:1. Матерухин - 3 (Крайчек, Кулаков), 21:52 - 1:1. Рой - 2, 45:37 - 1:2.

Вратари: Скривенс (58:37) - Фурх.

Штраф: 0 - 6.

Броски: 41 (13+18+10) - 20 (8+6+6).

Судьи: Бутурлин, Гашилов.

19 сентября. Минск. Минск-Арена.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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