17:15 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Авангард" в гостях победил "Куньлунь"

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"Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение "Куньлуню" – 4:3. Омский клуб одержал четвертую победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Авангард" (Омск) – 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)

Голы: Величкин – 1 (Поникаровский, С. Альшевский), 2:47 – 1:0. Бурдасов – 8 (Кучерявенко), 9:04 – 1:1. Мартынов – 2 (Густафссон, Фурх), 27:52 – 1:2. Михеев – 3 (Медведев, Зубов), 28:13 – 1:3. Соботка – 4 (Пережогин, Пестушко), 38:35 – 1:4. Рау – 10 (Коллинс, Яласваара), 43:38 – 2:4. Беллемор – 3 (Бакош, Виклунд), 58:50 – 3:4.

Вратари: Макаров (58:50) – Фурх.

Штраф: 10 – 8.

Броски: 18 (4+6+8) – 35 (13+11+11).

Судьи: Оленин, Соин.

15 ноября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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