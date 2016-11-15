"Авангард" в гостях победил "Куньлунь"

"Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение "Куньлуню" – 4:3. Омский клуб одержал четвертую победу кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) – "Авангард" (Омск) – 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)
Голы: Величкин – 1 (Поникаровский, С. Альшевский), 2:47 – 1:0. Бурдасов – 8 (Кучерявенко), 9:04 – 1:1. Мартынов – 2 (Густафссон, Фурх), 27:52 – 1:2. Михеев – 3 (Медведев, Зубов), 28:13 – 1:3. Соботка – 4 (Пережогин, Пестушко), 38:35 – 1:4. Рау – 10 (Коллинс, Яласваара), 43:38 – 2:4. Беллемор – 3 (Бакош, Виклунд), 58:50 – 3:4.
Вратари: Макаров (58:50) – Фурх.
Штраф: 10 – 8.
Броски: 18 (4+6+8) – 35 (13+11+11).
Судьи: Оленин, Соин.
15 ноября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.
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