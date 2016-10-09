"Авангард" в гостях победил ЦСКА

"Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил ЦСКА – 2:1 ОТ. Решающую шайбу в овертайме забросил Илья Зубов. Омский клуб одержал третью победу подряд, армейцы потерпели второе поражение кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) - "Авангард" (Омск) - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Пестушко - 4 (Пьянов), 52:56 - 0:1. Ожиганов - 4 (бол., Скотт, Телегин), 56:57 - 1:1. Зубов - 1 (Паршин), 61:18 - 1:2.
Вратари: Сорокин - Фурх.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 31 (9+13+8+1) - 23 (3+9+10+1).
Судьи: Белов, Оскирко.
9 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
cg34ethr
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19:36
Джон....Сильвер
Омск с победой!
19:27
spetrov
Евгений Леннорович, манкируете своими обязанностями.
19:24