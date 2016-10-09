19:17 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Авангард" в гостях победил ЦСКА

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"Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил ЦСКА – 2:1 ОТ. Решающую шайбу в овертайме забросил Илья Зубов. Омский клуб одержал третью победу подряд, армейцы потерпели второе поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Авангард" (Омск) - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Пестушко - 4 (Пьянов), 52:56 - 0:1. Ожиганов - 4 (бол., Скотт, Телегин), 56:57 - 1:1. Зубов - 1 (Паршин), 61:18 - 1:2.

Вратари: Сорокин - Фурх.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (9+13+8+1) - 23 (3+9+10+1).

Судьи: Белов, Оскирко.

9 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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cg34ethr

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19:36

Джон....Сильвер

Омск с победой!

19:27

spetrov

Евгений Леннорович, манкируете своими обязанностями.

19:24

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