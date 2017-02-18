"Авангард" в гостях обыграл "Барыс"

"Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение "Барысу" - 3:1. В составе гостей дублем отметился нападающий Илья Михеев. Омский клуб занял в Восточной конференции второе место, "Барыс" закончил регулярный чемпионат пятым на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Авангард" (Омск) - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Михеев - 11 (Пьянов), 8:00 - 0:1. Зубов - 4 (Пьянов, Михеев), 26:26 - 0:2. Михеев - 12 (бол., Мартынов), 33:12 - 0:3. Старченко - 15 (бол., Баркер), 44:58 - 1:3.

Вратари: Карлссон (58:38) - Костин.

Штраф: 20 - 12.

Броски: 28 (8+6+14) - 30 (10+10+10).

Судьи: Кислов, Кулаков.

18 февраля. Астана. "Барыс-Арена".