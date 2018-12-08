"Авангард" уступил "Сочи", потерпев третье поражение подряд

"Авангард" проиграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:3. Заброшенными шайбами в составе сочинского клуба отметились нападающие Роберт Росен, Никита Точицкий и Артем Томилин.

"Авангард" набрал 51 очко и расположился на втором месте на Востоке. "Сочи" с 39 баллами занимает шестую строчку на Западе.

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"Сочи" (Сочи) - "Авангард" (Омск) - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Росен - 9 (Архипов), 0:13 - 1:0. Точицкий - 3, 4:46 - 2:0. Зернов - 10 (Широков, Фрэнсон), 19:31 - 2:1. Томилин - 1 (Зборовский, Алтыбармакян), 25:13 - 3:1. Пивцакин - 3 (Петров, Галимов), 51:26 - 3:2.

Вратари: Шикин - Бобков (58:17).

Штраф: 13 - 5.

Броски: 27 (11+11+5) - 30 (12+5+13).

Судьи: Кислов, Юдаков.

8 декабря. Сочи. ДС "Большой".

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