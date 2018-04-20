10:35 20 апреля | Хоккей — КХЛ

"Авангард": "У Фурха контракт до конца сезона-2018/19"


Пресс-служба "Авангарда" прокомментировала "СЭ" информацию о переходе вратаря Доминика Фурха в "Северсталь". В минувшем сезоне голкипер, которому накануне исполнилось 28 лет, провел 47 матчей и пропустил 87 шайб в регулярном чемпионате КХЛ при коэффициенте надежности 92,6. В Кубке Гагарина-2018 на его счету 7 игр и 19 пропущенных голов (коэффициент - 90,3).

- Трансферные слухи мы традиционно не комментируем, однако по поводу Доминика Фурха считаем нужным напомнить, что у голкипера с клубом подписан контракт до конца сезона-2018/19, - сообщили в пресс-службе "Авангарда"

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!