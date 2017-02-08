17:10 8 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

"Авангард" сыграл в хоккей с мячом

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Игроки "Авангарда" после выходных собрались в Омске и в первый день на омском стадионе "Юность" провели двусторонний матч по хоккею с мячом. Игра прошла на маленькие ворота без вратарей. 

- Настроение хорошее, правда, погода немного прохладная, - сказал клубной пресс-службе главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин. - Вышли с ребятами подышать, кислорода набраться, поменять обстановку. В преддверии решающих игр это нам поможет. 

Сейчас три дня работаем двухразовыми тренировками, потом выходной и два дня будем подводить к трем оставшимся играм. Самое главное - восстановить ребят, есть проблемы по здоровью.

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Материалы REN-TV

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