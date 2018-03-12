"Авангард" сравнял счет в серии с "Салаватом". Решающая игра – 14 марта

"Авангард" на своем льду в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина победил "Салават Юлаев" (3:2) и сравнял счет в серии – 3-3. Седьмая и решающая игра пройдет в среду, 14 марта, в Уфе.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

Шестой матч

"Авангард" (Омск) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Петерссон - 5, 7:00 - 1:0. Галимов - 3 (Мартынов, Стась), 17:50 - 2:0. Лисин - 1 (Зубов, Макаров), 19:35 - 2:1. Семенов - 1 (бол., Михеев, Кугрышев), 24:07 - 3:1. Зубов - 1 (Макаров), 44:04 - 3:2.

Вратари: Фурх - Скривенс (58:39).

Штраф: 12 - 14.

Броски: 35 (14+14+7) - 34 (15+8+11).

Судьи: Ержабек, Раводин.

12 марта. Омск. "Арена Омск".

Счет в серии: 3-3 (4:6, 7:2, 5:3, 2:4, 1:2).

Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина