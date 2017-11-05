16:18 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" разгромил "Слован"

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"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Слован" со счетом 5:1. Дубль оформил Евгений Медведев.

Омский клуб прервал 4-матчевую серию поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Слован" (Братислава) – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Медведев – 5 (бол., Стась, Эверберг), 18:25 – 1:0. Бухтеле – 2 (Бойчак), 26:06 – 1:1. Фисенко – 1 (Кугрышев, Медведев), 33:50 – 2:1. Минеев – 2 (Кугрышев, Михеев), 45:35 – 3:1. Семенов – 7 (Петерссон, Лисов), 46:59 – 4:1. Медведев – 6 (Кугрышев, Меньшиков), 56:32 – 5:1.

Вратари: Шилин – Мазанец.

Штраф: 4 – 29.

Броски: 40 (8+16+16) – 25 (8+6+11).

Судьи: Гофман, Сергеев.

5 ноября. Омск. "Арена Омск".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vikod1n

прорвало таки?! в следующей будет понятнее думаю

16:33