"Авангард" разгромил "Слован"

"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Слован" со счетом 5:1. Дубль оформил Евгений Медведев.
Омский клуб прервал 4-матчевую серию поражений.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) – "Слован" (Братислава) – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Голы: Медведев – 5 (бол., Стась, Эверберг), 18:25 – 1:0. Бухтеле – 2 (Бойчак), 26:06 – 1:1. Фисенко – 1 (Кугрышев, Медведев), 33:50 – 2:1. Минеев – 2 (Кугрышев, Михеев), 45:35 – 3:1. Семенов – 7 (Петерссон, Лисов), 46:59 – 4:1. Медведев – 6 (Кугрышев, Меньшиков), 56:32 – 5:1.
Вратари: Шилин – Мазанец.
Штраф: 4 – 29.
Броски: 40 (8+16+16) – 25 (8+6+11).
Судьи: Гофман, Сергеев.
5 ноября. Омск. "Арена Омск".
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
vikod1n
прорвало таки?! в следующей будет понятнее думаю
16:33