"Авангард" разгромил "Магнитку" на Кубке губернатора Челябинской области

"Авангард" одержал уверенную победу в матче Кубка губернатора Челябинской области против магнитогорского "Металлурга" (5:0). В составе победителей дубль сделал Ансель Галимов. Омский клуб занял третье место на турнире.

Кубок губернатора Челябинской области

"Авангард" (Омск) - "Металлург" Мг (Магнитогорск) - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Пивцакин - 3 (Михеев), 7:59 - 1:0. Галимов - 2 (бол., Мартынов, Петров), 29:25 - 2:0. Галимов - 3, 34:14 - 3:0. Петров - 1 (Пьянов, Медведев), 46:13 - 4:0. Мартынов - 3 (Кошелев), 58:46 - 5:0.

Вратари: Рамо (Бобков, 26:05, 29:18 - 29:25) - Кошечкин.

Судьи: Кислов, Спирин.

18 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.