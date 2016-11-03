15:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Авангард" расстался с Евгением Куликом и Алексеем Глуховым

0
0
0

Защитник "Авангарда" Евгений Кулик перешел в "Югру" в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба омского клуба. Также команду покинул нападающий Алексей Глухов, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию.

"Клуб благодарит Евгения Кулика и Алексея Глухова за профессиональную работу и желает успешного продолжения карьеры", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Авангарда".

В текущем сезоне КХЛ Кулик провел за омскую команду 19 матчей, сумев отметиться двумя голевыми передачами. На счету Глухова, выходившего на лед в составе "Авангарда" в 15 встречах нынешнего сезона, две заброшенные шайбы и одна результативная передача.

Дополнительная информация

http://www.hawk.ru/news/23902/

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ