"Авангард" расстался с Евгением Куликом и Алексеем Глуховым

Защитник "Авангарда" Евгений Кулик перешел в "Югру" в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба омского клуба. Также команду покинул нападающий Алексей Глухов, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию.

"Клуб благодарит Евгения Кулика и Алексея Глухова за профессиональную работу и желает успешного продолжения карьеры", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Авангарда".

В текущем сезоне КХЛ Кулик провел за омскую команду 19 матчей, сумев отметиться двумя голевыми передачами. На счету Глухова, выходившего на лед в составе "Авангарда" в 15 встречах нынешнего сезона, две заброшенные шайбы и одна результативная передача.