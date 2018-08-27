"Авангард" рассматривал вариант с проведением домашних матчей в Алма-Ате

"Авангард" рассматривал вариант проведения домашних матчей КХЛ в Алма-Ате (Казахстан), сообщил председатель совета директоров клуба Александр Крылов.

- Мы рассматривали самые разные варианты, в том числе и с Алма-Атой. Несмотря на то, что Россия и Казахстан входят в единый таможенный союз, мы столкнулись с очень большими проблемами с точки зрения организации юридического лица, - цитирует Крылов ТАСС. - Российский "Авангард" там не мог присутствовать, и нужно было проделать кучу юридической работы. Мы не стали в это ввязываться, хотя там приличный ледовый дворец, а Алма-Ата недалеко от Омска находится.

Также Крылов сообщил, что рассматривались варианты с Красноярском и Мытищами. Из-за проблем с "Ареной Омск" команда будет проводить домашние матчи в Балашихе.