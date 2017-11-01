"Авангард" проиграл "Витязю" в серии буллитов

"Авангард" на своем льду уступил в серии буллитов "Витязю" (2:3 Б).

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"Авангард" (Омск) – "Витязь" (Подольск) – 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Мозик – 5 (бол., Горак), 13:47 – 0:1. Эверберг – 6 (Перселл, Медведев), 26:53 – 1:1. Швец-Роговой – 4 (Кулагин), 28:58 – 1:2. Хохряков – 6 (Перселл, Медведев), 59:46 – 2:2.

Победный буллит: Выглазов.

Вратари: Фурх (58:02 – 59:46) – Сапрыкин.

Штраф: 20 – 12.

Броски: 50 (18+13+18+1) – 28 (7+9+8+4).

Судьи: Наумов, Щенев.

1 ноября. Омск. "Арена Омск".