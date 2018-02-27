"Авангард" проиграл по буллитам "Сибири" и остается вне зоны плей-офф

"Авангард" на своей площадке проиграл "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:2 Б. У омичей шайбу забросил Егор Мартынов, у гостей отличился Степан Санников, победный буллит на счету Александра Бергстрема.

Отметим, что перед последним туром регулярного чемпионата "Авангард" находится вне зоны плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Санников - 10 (Шаров), 31:28 - 0:1. Мартынов - 9 (Семенов, Чудинов), 32:28 - 1:1.

Победный буллит: Бергстрем.

Вратари: Шилин - Салак.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 42 (15+15+7+5) - 27 (10+6+7+4).

Судьи: Одиньш, Сидоренко.

27 февраля. Омск. "Арена Омск".