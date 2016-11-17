"Авангард" продлил серию поражений "Амура"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" на своем льду уступил "Авангарду" – 0:3. По шайбе забросили Николай Лемтюгов, Александр Осипов и Владимир Соботка. Для их команды победа стала пятой подряд.

"Авангард" занимает второе место в таблице Восточной конференции. "Амур", потерпев восьмое поражение кряду, идет 14-м.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Авангард" (Омск) – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Лемтюгов - 6 (Мартынов), 36:21 - 0:1. Осипов - 1 (Соботка, Пережогин), 37:28 - 0:2. Соботка - 5 (п.в., Густафссон, Пережогин), 59:53 - 0.

Вратари: Андрюхов (59:11 - 59:53) - Шилин.

Штраф: 4 - 0.

Броски: 31 (6+9+16) - 30 (7+13+10).

Судьи: Комаров, Сидоренко.

17 ноября. Хабаровск. "Платинум Арена".