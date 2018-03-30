14:15 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" продлил контракты с Чудиновым и Назаркиным


"Авангард" продлил контракты с защитниками Максимом Чудиновым и Евгением Назаркиным, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 28-летним Чудиновым рассчитано на один год, с 21-летним Назаркиным – на два года.

Чудинов в прошедшем сезоне провел 52 матча, в которых набрал 22 (7+15) очка. Назаркин сыграл в 11 встречах в КХЛ и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона он провел в фарм-клубе – "Сарыарке".

 

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http://www.hawk.ru/news/30576/

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