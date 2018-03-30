"Авангард" продлил контракты с Чудиновым и Назаркиным

"Авангард" продлил контракты с защитниками Максимом Чудиновым и Евгением Назаркиным, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 28-летним Чудиновым рассчитано на один год, с 21-летним Назаркиным – на два года.

Чудинов в прошедшем сезоне провел 52 матча, в которых набрал 22 (7+15) очка. Назаркин сыграл в 11 встречах в КХЛ и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона он провел в фарм-клубе – "Сарыарке".

⚡"Авангард" продлил контракт с защитником Максимом Чудиновым на один год.

В прошедшем сезоне хоккеист провёл в составе нашей команды 38 матчей и набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности "+4". Также он провёл 37 силовых приемов и заблокировал 47 бросков. pic.twitter.com/ZUDFaRCEZP – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 30 марта 2018 г.