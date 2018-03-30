"Авангард" продлил контракты с Чудиновым и Назаркиным

"Авангард" продлил контракты с защитниками Максимом Чудиновым и Евгением Назаркиным, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 28-летним Чудиновым рассчитано на один год, с 21-летним Назаркиным – на два года.
Чудинов в прошедшем сезоне провел 52 матча, в которых набрал 22 (7+15) очка. Назаркин сыграл в 11 встречах в КХЛ и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона он провел в фарм-клубе – "Сарыарке".
⚡"Авангард" продлил контракт с защитником Максимом Чудиновым на один год.– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 30 марта 2018 г.
В прошедшем сезоне хоккеист провёл в составе нашей команды 38 матчей и набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности "+4". Также он провёл 37 силовых приемов и заблокировал 47 бросков. pic.twitter.com/ZUDFaRCEZP
⚡"Авангард" заключил соглашение с защитником Евгением Назаркиным на два года.– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 30 марта 2018 г.
21-летний игрок обороны большую часть сезона провёл в фарм-клубе - "Сарыарке", где набрал 6 (2+4) очков в 19 матчах при показателе полезности "+5". pic.twitter.com/l3Z99vOX9V