"Авангард" продлил контракт с Михеевым

"Авангард" продлил контракт с нападающим Ильей Михеевым на два года, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний форвард в минувшем сезоне набрал 21 (12+9) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 5 (2+3) очков в 12 играх Кубка Гагарина.

- Михеев - талантливый омский воспитанник, он прогрессирует каждый сезон и своей игрой завоевал право выходить в основе "Авангарда", - сказал генменеджер омичей Виктор Шалаев. - Кроме того, он невероятно трудолюбив и сосредоточен только на хоккее. Именно поэтому мы не хотели, чтобы он выходил на рынок, и сразу предложили ему новый двухлетний контракт. Хотя предложений со стороны других команд было немало. Пример Михеева показателен для наших воспитанников. Если упорно работать, можно достичь любой цели. В новом сезоне мы ждем прорыва от нашей молодежи.