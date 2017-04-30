"Авангард" продлил контракт с Бурдасовым

"Авангард" продлил контракты с тремя хоккеистами, сообщает официальный сайт КХЛ. Нападающий Антон Бурдасов принял одностороннее квалификационное предложение на два года. На этот же срок подписан защитник Егор Мартынов. С форвардом Вадимом Коськиным омский клуб подписал двустороннее соглашение на два сезона.

По соглашению сторон расторгнуты контракты между омским клубом и защитником Михаилом Григорьевым, а также нападающим Николаем Лемтюговым.

В минувшем сезоне Бурдасов сыграл в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 31 (21+10) очко. На счету Мартынова 24 (4+20) очка в 62 встречах.