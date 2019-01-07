"Авангард": "Призываем всех объединиться и оставить споры в ушедшем году"

Пресс-служба "Авангарда" опубликовала в официальном клубном твиттере призыв к болельщикам, чтобы те прекратили конфликты между собой, и объединились ради поддержки команды.

- Дорогие болельщики! Мы понимаем, как непросто складывается этот сезон - все оказались в одной сложной ситуации, справиться с которой можно только вместе. Поэтому призываем всех объединиться и оставить все конфликты в ушедшем году. Вы для нас важны - откуда бы ни летело громкое и дружное "Омский Авангард" - из Омска, Балашихи, Санкт-Петербурга, Москвы, Германии, Казахстана или любой другой точки мира – это всё та самая поддержка, которая необходима команде. Ваша любовь и вера помогают "ястребам" расправить крылья, где бы мы ни играли. Мы делаем все, чтобы радовать наших болельщиков и в Омске, и в Балашихе. Мы стараемся для вас и делаем много крутого в обоих городах. Сейчас нужно быть сильными, нужно быть одной командой, чтобы всё преодолеть – давайте не тратить время и силы на споры, а просто будем поддерживать "Авангард" и друг друга!, - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

На данный момент "Авангард" идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды Боба Хартли 64 очка в 48 матчах, она на 11 баллов отстает от лидера конференции "Автомобилиста".