"Авангард" присоединился к движению "усабрь"

"Авангард" предложил своим болельщикам присоединиться к движению "movember" ("усабрь"). В рамках данной акции мужчины по всему миру отпускают усы в течение ноября. Акция призвана обратить внимание к раку простаты и другим мужским заболеваниям.

В течение ноября "Авангард" проводит благотворительный сбор средств для отделения урологии Омского онкологического диспансера. Болельщиков же клуб призвал приходить на матчи с растительностью на лице. При отсутствии усов омичи предлагают фанатов воспользоваться услугами аквагрима.

К движению уже присоединились чирлидерши клуба, сфотографировавшиеся с накладными усами.