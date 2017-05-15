"Авангард" примет участие в двух турнирах при подготовке к следующему сезону КХЛ

Тренерский штаб омского "Авангарда" определился с предварительным планом подготовки команды к следующему сезону, информирует пресс-служба омичей. Для прохождения медицинского осмотра команда соберется 30 июня. С 6 по 19 июля хоккеисты будут тренироваться в Омске.

С 20 июля по 2 августа "ястребы" проведут сбор в Фюссене, где сыграют товарищеские матчи. Даты этих встреч и имена соперников пока неизвестны.

С 6 по 12 августа "Авангард" примет участие в Кубке президента Казахстана. На этом турнире омичи сыграют "Барысом", "Адмиралом", "Давосом", "Нефтехимиком" и "Трактором".

С 15 по 18 августа команда будет принимать участие в мемориале Виктора Блинова. Соперниками "Авангарда" будут "Автомобилист", "Амур" и "Югра". С 19 по 22 августа "ясребы" будут тренироваться на домашней арене.