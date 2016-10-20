"Авангард" прервал трехматчевую серию без побед в игре с "Северсталью"

"Авангард" на своем льду нанес поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 5:2. Омский клуб прервал серию из трех поражений кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Северсталь" (Череповец) – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Пережогин – 9 (Никитин, Рой), 15:23 – 1:0. Паршин – 4 (Лемтюгов, Зубов), 18:48 – 2:0. Пестушко – 6 (Зубов), 21:28 – 3:0. Трунев – 5 (бол., Кагарлицкий, Трубачев), 24:39 – 3:1. Соботка – 1 (Медведев, Пестушко), 47:51 – 4:1. Магогин – 2 (Сизов), 51:58 – 4:2. Соботка – 2 (п.в., Медведев, Пережогин), 59:19 – 5:2.

Вратари: Фурх – Коварж (59:14 – 59:19).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 33 (15+11+7) – 26 (8+6+12).

Судьи: Акузовский, Комаров.

20 октября. Омск. "Арена Омск".