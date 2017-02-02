"Авангард" прервал 4-матчевую проигрышную серию, победив "Куньлунь"

"Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Куньлунь". Победную шайбу забросил нападающий Антон Бурдасов. Омская команда прервала 4-матчевую безвыигрышную серию.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Хохряков - 5 (Бурдасов, Анелев), 32:29 - 1:0. Бурдасов - 16 (Мартынов, Хохряков), 35:50 - 2:0. Коллинс - 12 (бол., Рау, Виделль), 36:32 - 2:1. Пережогин - 14 (п.в., Пьянов), 59:45 - 3:1.
Вратари: Фурх - Кархунен (59:00 - 59:45).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 32 (12+13+7) - 20 (6+6+8).
Судьи: Букин, Раводин.
2 февраля. Омск. "Арена Омск".