18:27 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" представил новую эмблему


"Авангард" представил новый логотип, информирует пресс-служба омского клуба.

Новый бренд – это воплощение ценностей клуба: яркий, оригинальный, инновационный, доступный и уверенный в себе, отражающий стремление стать лидерами КХЛ и по этой части, добиться признания, сформировать репутацию лидера. Время пришло. Время "Авангарда"! - сообщается в официальном Твиттере клуба

В минувшем сезоне "Авангард" дошел до 1/4 финала Восточной конференции, где уступил "Салавату Юлаеву". Первый матч в новом сезоне КХЛ омский клуб проведет против ярославского "Локомотива" 2 сентября. 

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