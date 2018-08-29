"Авангард" представил новую эмблему

"Авангард" представил новый логотип, информирует пресс-служба омского клуба.

- Новый бренд – это воплощение ценностей клуба: яркий, оригинальный, инновационный, доступный и уверенный в себе, отражающий стремление стать лидерами КХЛ и по этой части, добиться признания, сформировать репутацию лидера. Время пришло. Время "Авангарда"! - сообщается в официальном Твиттере клуба

Новый бренд – это воплощение ценностей клуба: яркий, оригинальный, инновационный, доступный и уверенный в себе, отражающий стремление стать лидерами КХЛ и по этой части, добиться признания, сформировать репутацию лидера✊

Время пришло. Время "Авангарда"! #МыВместе #МыСАвангардом pic.twitter.com/Rs3x5jjnV4 – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 29 августа 2018 г.

В минувшем сезоне "Авангард" дошел до 1/4 финала Восточной конференции, где уступил "Салавату Юлаеву". Первый матч в новом сезоне КХЛ омский клуб проведет против ярославского "Локомотива" 2 сентября.

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