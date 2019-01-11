"Авангард" позвал Панарина в Балашиху, предложив ему безлимитный запас бензина

Пресс-служба "Авангарда" присоединилась в твиттере к флэш-мобу болельщиков "Коламбуса", просящих Артемия Панарина остаться в клубе, и предложила форварду переехать в Балашиху.

- Артемий Панарин! Бросай Огайо и приезжай в Балашиху! С нас: мегаполис (20 минут на маршрутке), боремся за Кубок Гагарина, безлимитный запас топлива и личный заправщик, - таков список предлагаемых вещей 27-летнему Панарину.

Контракт российского форварда с "Коламбусом" заканчивается этим летом. Панарин пока что не принял окончательного решения, стоит ли ему оставаться в команде или нет. Переговоры о новом соглашении пройдут после окончания текущего сезона НХЛ.