"Авангард" потерял Пьянова на полгода, Фисенко вернется через три недели

Нападающий "Авангарда" Валентин Пьянов выбыл из строя на длительный срок. Как сообщает официальный сайт омского клуба, форвард успешно прооперирован и вернется на лед через полгода. Он получил повреждение крестообразных связок во время одной из тренировок.

Также операцию перенес нападающий Юхан Сундстрем, он начал реабилитацию в Омске. Другой травмированный форвард Михаил Фисенко вернется в строй через три недели. А нападающий омичей Николай Лемтюгов продолжает восстановление после операции. Состояние хоккеиста стабильное.