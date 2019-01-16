"Авангард" посвятил победу над "Салаватом Юлаевым" Алексею Черепанову

"Авангард" посвятил победу над "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:4 Б) бывшему нападающему команды Алексею Черепанову. Сегодня игроку могло бы исполниться 30 лет.

"Время бежит со скоростью, которую мы не можем осознать, пока не наступают такие дни. Алексею Черепанову сегодня могло бы исполниться 30 лет. С днём рождения, Леша. Мы помним. Нам тебя не хватает", - говорится в сообщении в Твиттере.

"Леша, эта победа - для тебя", - написала пресс-служба после матча.

Лёша, эта победа - для тебя. #7 – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 15 января 2019 г.